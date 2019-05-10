فاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع في أبريل وتوقع زيادة إنتاج الحبوب

المصدر: روما - رويترز

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت نحو 1.5% في أبريل بفعل قفزة في أسعار اللحوم ومنتجات الألبان، مما طغى على تأثير انخفاض أسعار الحبوب.

وأصدرت المنظمة أول توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي للعام الحالي، والتي تكهنت فيها بإنتاج قياسي في 2019 بعد تراجع في 2018.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 170.1 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة عند 167.5 نقطة في مارس. وكانت القراءة السابقة لشهر مارس عند 167.0 نقطة.

وسجل المؤشر في أبريل أعلى مستوياته منذ يونيو الماضي، لكنه مازال أقل نحو 2.3% عن مستواه قبل عام. وقفز مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان 5.2% مقارنة مع مارس في رابع زيادة شهرية على التوالي بفعل الطلب القوي على واردات الزبد والحليب المجفف كامل الدسم والجبن.