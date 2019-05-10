«هواوي» تطالب بوقف إجراءات تسليم مديرتها المالية إلى أمريكا

المصدر: مونتريال - د ب أ

قالت شركة «هواوي» إنها ستتقدم بطلب لوقف إجراءات تسليم المديرة المالية بالشركة مينج وانتشو، التي اعتقلت في فانكوفر، بناء على طلب من السلطات الأمريكية في ديسمبر الماضي.

وتتهم الولايات المتحدة مينج وهواوي، وشركة سكايكوم الأمريكية التابعة لها المتخصصة في بيع معدات الاتصال، بارتكاب جرائم احتيال مصرفي، واحتيال مالي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وغسل أموال.

وظهرت مينج التي تتهم السلطات الكندية بانتهاك حقوقها الدستورية في قاعة محكمة مكتظة في فانكوفر في آخر خطوة، في جلسة الاستماع التي طال انتظارها لتسليمها.

وقال بنجامين هويس، نائب رئيس شؤون الإعلام الكندي في «هواوي تكنولوجيز»: «منذ البداية، أعربت هواوي عن ثقتها الكاملة في براءة مينج لقد أكدنا أن الأمر الأمريكي باعتقالها كان إساءة تطبيق للإجراءات، نتيجة لاعتبارات وأساليب سياسية وليس لسيادة القانون».