دبي بين أفضل المزارات السياحية في العالم

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أكد برنامج أذاعته شبكة «سي إن إن»، أنه لا تسوق إلا بزيارة أسواق دبي التقليدية، وإذا كنت تريد شراء الذهب أو التوابل أو مشاهدة الأحياء التقليدية في دبي، فلابد من زيارة تلك الأسواق التي تأخذ التسوق إلى مستويات غير تقليدية، مما يجعل دبي بالفعل بين أفضل المزارات السياحية في العالم.

وذكر البرنامج، أن من يحب اقتناء الذهب والمجوهرات والأقمشة المصنوعة يدوياً وعطور العود المعروفة، لن يكون هناك أفضل من أسواق دبي التقليدية لشرائها، ولابد للسائح أن يزور سوق الذهب التقليدي في دبي إذا كان يريد اقتناص أفضل الصفقات وأفضل أسعار ورؤية أفضل المصنوعات أيضاً.

فإلى جانب سوق الذهب التقليدي القديم، افتتحت دبي سوقاً جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المشترين والسائحين. ويعد السوق الجديد واحداً من أكبر أسواق بيع الذهب بالتجزئة في العالم، ويباع في هذه الأسواق مختلف القطع الذهبية.

وهناك أيضاً سوق التوابل، فمعظم المترددين إلى هذا السوق يزورونه بهدف الحصول على أفضل أنواع البهارات والتوابل بأسعار بسيطة. ويفوح عبق التوابل والبهارات المختلفة في أرجاء السوق مثل الهيل والزعفران والقرفة، إضافة للبخور التي تستورد من مختلف دول الشرق الأوسط.

سوق نايف.. وهو أقدم سوق في دبي في قلب منطقة ديرة، ويتضمن سوق الزينة للسيارات وسوق المعدات والأدوات ومجمع الهواتف وسوق الأحذية والعباءات والجلابيات والملابس الجاهزة والأحذية والشنط وجميع المستلزمات بأسعار رخيصة.

سوق مرشد.. وهو أكبر أسواق دبي الشعبية لاحتوائه عدة أسواق وعدة أقسام، ويشتهر باحتوائه لسوق الذهب القديم وسوق المفرق والجملة من كل البضائع، إضافة إلى أحد أهم أسواق البخور والعطور والهدايا والدهونات العطري

السوق القديم.. ويشتهر هذا السوق الواقع على ضفاف الخور، والمتكون من أزقة تقليدية بتجارة الأقمشة المتميزة، حيث يمكن الحصول على أفضل العروض على الأقمشة الحريرية والقطنية والصوف والشيفون، والعديد من الأقمشة المستوردة من مختلف دول العالم.

سوق عكاظ.. ويقع هذا السوق في أحد أكبر الأسواق الشعبية في دبي، ويشتهر ببيع الجلابيات النسائية والملابس والأقمشة النسائية الخليجية والعربية مثل الأوشحة وأغطية الرأس بكل الأنواع والعباءات بجميع أشكالها وألوانها، والتي تشتهر بجودتها العالية وأسعارها الزهيدة.

سوق السبخة.. ويعرف هذا السوق ببيعه جميع أنواع المعدات الإلكترونية المتنوعة مثل أجهزة الفيديو والأجهزة السمعية وأنظمة التلفاز، والأجهزة المنزلية ومعدات التصوير الضوئي والألعاب الإلكترونية بأسعار منافسة.

سوق الكرامة.. وهو مركز تسوق ذو شعبية عالية، ويقدم أسعاراً لا تنافس، ويمتد على جانبي الشارع متاجر الملابس الرياضية ومتاجر الأزياء والملابس ومتاجر التحف التذكارية مثل ساعات اليد، والنظارات الشمسية والأدوات الرياضية، وحقائب اليد وألعاب الأطفال، والأثاث المنزلي.

سوق ديرة المغطى.. ويمكن للمتسوقين الزائرين لهذا السوق المميز الحصول على احتياجاتهم المختلفة من البضائع المتنوعة لاحتوائه على عدد كبير من المتاجر الممتدة على عدة أحياء سكنية، يختص السوق ببيع المنسوجات، ولكنه يحتوي أيضاً على الأزياء وسلع المنزل والأحذية.

سوق السجاد.. ويقع السوق في مركز برج ديرة للتسوق، افتتح هذا السوق من قبل تجار سجاد قادمين من إيران وأفغانستان وباكستان، ويعد أهم وأشهر سوق للسجاد في دبي، ويضم أكثر من 40 محلاً لعرض السجاد من دول تشتهر بصنع السجاد مثل باكستان وأفغانستان. ويمكنكم الحصول على سجاد بأسعار تتراوح بين الرخيصة جداً والغالية.