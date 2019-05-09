لو ميريديان العقة بيتش يعتمد الاستدامة في المياه

المصدر: دبي - فاتن صبح

يعتمد منتجع لو ميريديان العقة بيتش بإمارة الفجيرة، والذي يعد واحداً من أول المنتجعات التي بنيت على الساحل الشرقي للإمارات الاستدامة كمنهج عمل، وكان رائداً في التعامل مع ثغرات المرفق الأساسية على الموقع.

وكان الأول في المنطقة الذي أقام معملاً لمعالجة الصرف الصحي على أرضه لدى افتتاحه عام 2003.

«كانت المساحة أصغر بالمقارنة مع ما لدينا اليوم، وكنا نضطر أحياناً للتخلص من بعض النفايات السائلة عبر ناقلات على نحو يومي خلال فترات الإشغال التام للمنتجع. لم يكن ذلك مستداماً بما يكفي» بحسب باتريك أنتاكي، المدير العام للمجمّع في حديثه لمجلة «كونستراكشن ويك».

وأقدم منتجع «لو ميريديان» قبل 4 سنوات على إعادة تجديد معمل معالجة المياه، الذي أصبح أكثر فعاليةً بفضل التطور التكنولوجي، «الأمر الذي سمح بمعالجة النفايات السائلة بسرعة أكبر، وأسفر على نحو أهم عن تحسين نوعية السوائل المعالجة ». على حد قول أنتاكي ويتم استخدام المياه المعالجة للمعمل في ريّ الحدائق والمساحات المزروعة المحيطة بالمنتجع.

وقال: «نعي تماماً مختلف الأمور التي يشهدها العالم من متغير مناخي وتدمير للبيئة».