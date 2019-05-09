الطيران والقانون أهم التفضيلات المهنية

المصدر: دبي - البيان

أشارت «سيمراش» منصة التسويق الرقمي في تقرير صادر عنها مؤخراً إلى أن توجهات البحث عن فرص العمل عبر الإنترنت في الإمارات تعكس ارتفاعاً ملحوظاً في الإقبال على قطاعات الطيران والرعاية الصحية والقانون التي حققت أعلى معدلات النمو قياساً ببقية القطاعات على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وتوصلت المنصة إلى نتائج التقرير عبر إجراء تحليل لأنماط البحث عن 30 منصباً وظيفياً للإناث والذكور باللغة العربية في الإمارات على مدى الأشهر الـ36 الماضية. وسلطت البيانات الضوء على أعلى معدلات البحث الإلكتروني ونموّه بحسب الجنس، مع تبوُّؤ «المحاماة» مكانة مهمة بين أكثر 4 مهن منشودة من قبل الذكور والإناث على حد سواء.

وبالنسبة للإناث، فقد تمحورت معظم عمليات البحث حول عبارتي «معلمة» و«ممرضة» في الإمارات منذ أبريل 2016 وحتى اليوم، بينما جاءت «عالِمة» و«محامية» بين المهن الأسرع نمواً من حيث الإقبال بواقع 457% و275% على التوالي خلال الفترة ذاتها، لتأتي أيضاً ضمن قائمة المهن الأربع الأكثر بحثاً.

بالمقابل، فإن النتائج الخاصة بالذكور تعكس اختلافاً في التوجهات، إذ تبوّأت كلمة «طيّار» صدارة عمليات البحث عبر الإنترنت، مع تسجيل معدل نمو قدره 400% على مدى السنوات الثلاث الماضية. وتعقبها في قائمة المهن الأربع الأكثر بحثاً «محامي» و«صيدلي» و«رياضي»، مع تسجيل كل من هذه المهن نمواً في البحث بواقع 242% و300% و100%على التوالي.