المصدر: واشنطن - د ب أ

أظهر تقرير صادر عن مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي تراجعاً طفيفاً في القروض الاستهلاكية الدوارة، مما قلص تأثير زيادة القروض غير الدوارة على إجمالي القروض الاستهلاكية في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي.

وذكر المجلس أن القروض الاستهلاكية زادت خلال مارس الماضي 10.3 مليارات دولار شهريا بعد ارتفاعها بمقدار 15.4 مليار دولار خلال فبراير الماضي وفقاً للبيانات المعدلة. كان المحللون يتوقعون زيادة القروض الاستهلاكية بمقدار 16 مليار دولار خلال مارس الماضي.

وزادت القروض الاستهلاكية غير الدوارة مثل قروض الدراسة وقروض السيارات 12.4 مليار دولار وهي نفس مقدار الزيادة في الشهر السابق.