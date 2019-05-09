ذكرت شركة بينانس، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، أمس أن متسللين سرقوا بتكوين بقيمة 41 مليون دولار منها في أحدث واقعة ضمن سلسلة سرقات تستهدف بورصات العملات المشفرة في أنحاء العالم.

وسحب المتسللون 7 آلاف بتكوين باستخدام عدد من التقنيات «بما في ذلك التصيد والفيروسات وهجمات أخرى» وفقاً لمنشور كتبه تشاو تشانغ بنغ الرئيس التنفيذي لشركة بينانس على موقع الشركة.

وقال المنشور إن أموال المستخدمين لن تتأثر لأن الشركة ستستخدم صندوق أصول آمن لها لتغطية خسائرهم.

وقال تشاو على تويتر إن بورصات عملات مشفرة أخرى، بما في ذلك كوين-بيز، أوقفت الإيداعات من عناوين مرتبطة بعملية الاختراق. هونغ كونغ - رويترز