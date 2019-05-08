«ذا هندو»: دبي من أفضل مدن العالم لإقامة المشاريع

المصدر: دبي-أشرف رفيق

ذكرت صحيفة ذا هندو الهندية أن دبي تعد من أفضل مدن العالم لإقامة المشاريع وإنشاء الشركات الناشئة.

وأضافت أنه في الوقت الذي عانى فيه اقتصاد العالم وتراجع أسعار النفط العالمية وعدم وضوح الرؤية في الاستثمارات، فإن قطاع الأعمال النشط في دبي مستمر في النمو، والحقيقة أنه كان هناك دائماً ارتفاع في عدد الشركات الجديدة التي يتم تسجيلها في دبي، وبلغت نسبة الارتفاع 12.5% عام 2015 ووصلت إلى 4.6% في عام 2018 وفق الأرقام الرسمية.

وتتيح دبي العديد من الفرص التجارية وفرص الأعمال والدليل ساقته مؤسسة شورى لإنشاء الشركات وهي توفر خدمات تأسيس الشركات في الإمارات وقامت بتحليل أسباب تفوق دبي على مدن أخرى في المنطقة والعالم في عالم إنشاء الأعمال والشركات الناشئة.

وقال صاحب الشركة سعيد خليفة، رجل الأعمال المعروف في الإمارات إن دبي مضمونة كنظام للأعمال، كما أن الإمارات تحتل المرتبة الــــ 19 عالمياً في رؤية ريادة الأعمال حسب التقرير العالمي لريادة الأعمال والتنمية، كما تحتل الإمارات مكانة مرموقة في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن مؤسسة انسياد. وبالتالي، حسب قول خليفة، فإن الإمارات، ودبي بصفة خاصة، تضخ الحوافز وعوامل الجذب في نظام إنشاء الأعمال وريادتها.

وقد ساهم ذلك ليس فقط في تحسين اقتصاد البلاد، بل في تعزيز الفرص المتاحة أمام رجال الأعمال المحليين والدوليين.