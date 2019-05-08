طيران الإمارات تستقطب مضيفين بحرينيين

المصدر: Ⅶ المنامة- البيان

تنظم طيران الإمارات يوماً مفتوحاً في البحرين لاستقطاب مزيد من الشابات والشبان البحرينيين للعمل مضيفين جويين مع أكبر ناقلة دولية في العالم.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود طيران الإمارات المستمرة لتعزيز أطقم الخدمات الجوية، وتلبية متطلبات التوسعات السريعة لأسطولها ومحطاتها.

وسوف يلتقي مسؤولون من قسم التوظيف في طيران الإمارات مع المهتمين بالعمل خلال «اليوم المفتوح» الذي تعتزم الناقلة تنظيمه يوم الثلاثاء المقبل 14 مايو 2019، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً في فندق ذي كي المنامة، البحرين.

وينبغي على الشابات والشبان البحرينيين المهتمين مع طيران الإمارات الحضور إلى مكان اللقاء، مصطحبين معهم سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية وصورتين بملابس رسمية: واحدة طولية والأخرى بحجم صورة جواز السفر.

كما يمكن زيارة الموقع الشبكيhttp:/‏/‏www.emiratesgroupcareers.com/‏cabin-crew/‏ للاطلاع على مزيد من المعلومات. ويتضمن اليومان المفتوحان عروضاً إيضاحية يقدمها مسؤولو التوظيف للحضور وعمليات اختيار أولية ومجموعات عمل نقاشية.

وسوف يدعى من تنطبق عليهم الشروط إلى مقابلات رسمية لاحقاً، وينتقل المرشحون بعدئذ إلى المقر الرئيس لطيران الإمارات، حيث ستتاح لهم فرصة الإقامة في دبي، التي تشتهر بطابعها العالمي ومراكز التسوق والفنادق الحديثة ومستوى المعيشة الراقي.

وسوف يلتحق المرشحون بفريق الخدمات الجوية في طيران الإمارات، الذي يضم عاملين من نحو 135 جنسية، بعد أن يتم تدريبهم وفق المعايير الرفيعة للخدمات الجوية التي تعتمدها الناقلة.

ويحصل أفراد أطقم الخدمات الجوية على رواتب مجزية غير خاضعة للضرائب ومزايا جيدة وظروف عمل ممتازة، وسكن حديث مفروش وتغطية طبية كاملـــة وإجازة سنويـــة مدتها ثلاثون يوماً مع تذكـــرة سنوية إلى بلد الموظف.

ويمكن لمضيفات ومضيفي طيران الإمارات الاستفادة من ميزة الحصــــول على تذاكر مخفضة بأسعار رمزية على رحلات الناقلـــــة وغيرها من شركــــات الخطــــوط الجوية العالمية، ما يفتح أمامهم باباً مثيراً للسفر والتجوال حول العالم.

يذكـــر أن طيران الإمـــــارات بدأت خدمة البحرين منذ عام 2000، وتسير حالياً 4 رحـــلات يومياً بيــن المنامـــة ودبي.

عروض خاصة إلى بورتو

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات للسفر إلى بورتو، التي ستصبح ثاني وجهة للناقلة في البرتغال اعتباراً من 2 يوليو 2019. وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي من 2795 درهماً، ومن 14995 درهماً في درجة رجال الأعمال.

وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم وحتى 20 مايو الجاري على أن يتم السفر حتى 28 فبراير 2020. وسوف تصبح بورتو ثاني وجهة لطيران الإمارات في البرتغال بعد العاصمة لشبونة.

وتتمتع بورتو بموقع ممتاز على امتداد شاطئ الأطلسي في شمال البرتغال وعند مصب نهر دورو. وتجذب المدينة، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، أعداداً متنامية من السياح من مختلف أنحاء العالم.

وستخدم طيران الإمارات مدينة بورتو بأربع رحلات أسبوعياً بطائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث. 8 أجنحة في الأولى، و42 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد في السياحية. ويستطيع المسافرون الحجز مع الإمارات للعطلات والإقامة في فندق خمسة نجوم ابتداءً من 5799 درهماً للشخص الواحد (شاملاً تذاكر السفر). دبي- البيان