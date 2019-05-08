398 شجرة من «الإمارات العالمية للألمنيوم» بعام التسامح

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

ساهم موظفو قسم محطات توليد الطاقة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، خلال هذا العام، في زراعة 398 شجرة متنوعة من ضمنها شجرة الغاف ترسيخاً لعام التسامح.

حيث ساهم الفريق منذ عام 2015، في زراعة نحو 2,315 شجرة في الشركة، مما ساعد بانخفاض الانبعاثات الضارة بمقدار 50 طناً سنوياً، مساهمين بذلك في الحفاظ على البيئة وتقليل البصمة الكربونية.

وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي شركة مملوكة مُناصفة لكل من شركة مبادلة للاستثمار من أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية من دبي. وتعتبر أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، وأكبر شركة مملوكة من قبل الإماراتيين معاً.