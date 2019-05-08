«بيبسيكو» تستثمر 4 مليارات بالمكسيك

المصدر: مكسيكو سيتي - د ب أ

أعلنت شركة المشروبات الخفيفة والمقرمشات الأمريكية (بيبسيكو) اعتزامها استثمار 4 مليارات دولار في المكسيك خلال العامين المقبلين.

وذكرت الشركة في بيان أن «هذا الاستثمار سيركز على تعزيز نموذجنا الزراعي وخطتنا المستدامة والبنية التحتية وبرامج تنمية المجتمع.

ومن المقرر ضخ هذه الاستثمارات خلال العامين الجاري والمقبل، وتتضمن إقامة مصنع وتوفر 3000 وظيفة جديدة.

وتعتزم شركة «بيبسيكو مكسيكو» التي تبيع إلى جانب المشروبات منتجات مثل رقائق البطاطس المقلية والبسكويت، استثمار أكثر من مليار دولار في إنتاج مواد خام محليـاً وتجديـد مركزهـا للتنمية الزراعيـة في المكسيك. كما تعتزم إقامـة مصنع في ولاية جـواناجوتاو بوسـط المكسيك.