تراجع الطلب الأوروبي على الصلب

المصدر: لوكسمبورج- د ب أ

تعتزم شركة الصلب الدولية «أرسيلور ميتال»، خفض إنتاجها في أوروبا في ظل تراجع الطلب وارتفاع واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب، وهو ما يشير إلى تزايد الضغوط على شركات صناعة الصلب العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن صناعة الصلب العالمية تعاني من ارتفاع أسعار خام الحديد، وتباطؤ الطلب على الصلب من صناعة السيارات، فيما يتزايد الغموض المحيط بآفاق استهلاك الصلب في الصين.

ويتوقع اتحاد الصلب العالمي تباطؤ نمو الطلب على المعدن خلال العامين الحالي والمقبل مع استمرار معاناة النشاط الاقتصادي العالمي في ظل العقبات التي تواجه المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.