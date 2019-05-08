المصدر: بكين - شينخوا

أظهرت نتائج بيانات رسمية نمو حجم الشحن العام الصيني بشكل مطرد في الربع الأول من هذا العام.

وقالت وزارة النقل في بيان إن حجم الشحن نما 6.1% على أساس سنوي ليصل إلى 10.85 مليارات طن في الأشهر الثلاثة الأولى. وازداد حجم الشحن البري 5.9%، بينما سجل حجم الشحن للممرات المائية نمواً بنسبة 9.1% على أساس سنوي في هذه الفترة. كما انخفض إجمالي عدد المسافرين بنسبة 2.1% على أساس سنوي إلى 4.44 مليارات في الأشهر الثلاثة الأولى، مع انخفاض حركة المسافرين على الطرق السريعة بنسبة 5% والممرات المائية بنسبة 1.8%. وتظهر البيانات، إلى جانب سلسلة من المؤشرات، مرونة الاقتصاد.