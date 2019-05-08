كندا تدفع تكاليف إعادة نفايات

المصدر: مانيلا - د ب ا

قال مسؤول أمس، إن كندا تعهدت بدفع تكاليف إعادة نفايات جرى شحنها للفلبين منذ أكثر من خمسة أعوام، وذلك عقب أن أصدر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إنذارا نهائيا. وكان دوتيرتي قد أمهل كندا حتى 15 مايو الجاري لكي تقوم بإعادة النفايات التي جرى شحنها للفلبين على دفعات خلال عامي 2013 و 2014، وحذر من إمكانية حدوث توتر دبلوماسي في حال لم تتخذ أوتاوا إجراء فوريا. وقال المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو في بيان «الرئيس حازم بشأن أننا لسنا دولة تجمع النفايات، لذلك أصدر أوامره بعدم قبول الفلبين أي نفايات بعد الآن من أي دولة».

وطالبت الحكومة الفلبينية أكثر من مرة كندا بأن تسترجع نفاياتها. وعلى الرغم من تأكيد كندا أنها ملتزمة بحل المسألة، لم يتم تقديم حل واضح.