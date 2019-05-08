المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

أعلنت «جيه سي ديكو» فوزها بعقد حصري للدعاية والإعلان في المبنى الجديد بمطار أبوظبي .وذكرت الشركة الفرنسية، والتي تعد المُشَغل الأول على مستوى العالم للدعاية الخارجية بالمطارات أمس عبر موقعها الشبكي، أن الشركة الفرعية التابعة لها «جيه سي ديكو أبوظبي» فازت بالعقد الذي لم تحدد قيمته، وذكرت أن العقد يهدف إلى إنشاء منصة إعلامية فريدة في المبنى الجديد بمطار أبوظبي حيث تتضمن المنصة شبكات حصرية لكبار الزوار تستفيد من أحدث أجيال الإعلام الرقمي، 85 شبكة رقمية و4 جدران إعلامية أيقونية تبلغ مساحة كل جدار منها 20 متراً مربعاً وتتيح للمسافرين عبر المبنى تجربة دعائية مبتكرة.