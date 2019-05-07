«أنوتا» تطلق تصاميمها العالمية في دبي مول

المصدر: دبي - البيان

شهدت دبي افتتاح متجر «أنوتا» العلامة التجارية الخليجية المتخصصة في خطوط الموضة، على هامش فعّالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، بإطلاق تشكيلتها الجديدة في دبي مول، ولتطلق صيحة جديدة لأحدث الأزياء العصرية الجاهزة في صيف حار تغلب عليها ألوان وتصاميم خلاقة ومبدعة تعطي المزيد من الراحة للمرأة الخليجية، حيث تنافس بها أشهر الماركات العالمية مع استمراريتها في سياسة الأسعار المعقولة بل والمنافسة بصورة كبيرة مقارنة بجودة الأقمشة والتصاميم.

شهد الحفل كوكبة من الوجوه والشخصيات الفنية والاجتماعية من الإمارات ومن العالم أبرزهم «بوبي براون» صاحب الإبداعات في عالم الجمال والتصميم الذي أصر على تواجده الدائم مع أنوتا خلال رحلة الموضة خلال إطلاق التشكيلة الجديدة لأحدث أزياء أنوتا في دبي.

وأعرب المشاركون عن مدى إعجابهم بإتقان أنوتا لآخر خطوط الموضة وعن مدى حرصها واهتمامها الدائمين بالحفاظ على الجودة العالية التي تنافس بها أهم الماركات.