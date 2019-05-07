«سيتزن» تكرّم أفضل 10 مبادرات مجتمعية في الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

شهدت دبي الاحتفال بتكريم أفضل 10 مبادرات مجتمعية، والذي نظمته شركة «سيتزن» اليابانية، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الشركة، وذلك للبحث عن الأشخاص المُلهِمين أصحاب المبادرات القيّمة، والتي يعود نفعها على المجتمع.

تؤكد المبادرة فلسفة سيتزن وشعارها «الأفضل يبدأ الآن»، والعمل على تقديم ما هو رائع ومفيد للمجتمع والعالم وبالتالي تعزيز حياة الناس. حرصت ساعات سيتزن طوال تاريخها على تقديم كل ما هو مبتكر وعصري حيث إنها أول شركة ساعات بالعالم تطرح ساعة تعمل بالطاقة وأخرى بالأقمار الصناعية. ومن بين آخر طروحاتها، أدق ساعة في العالم تعمل بالطاقة الضوئية بمعدل دقة ± ثانية في العام.

وشهد الحفل النهائي وصول 10 أشخاص للمراكز النهائية لكل من قصة أو مشروع رائع عمل عليه منذ فترة ويتضمن جانباً مجتمعياً، حيث عكف الضيوف والمحكمون على فرز وتفحص كل مبادرة على حدة، ومن ثم تقييمها لاختيار الفائز الأعلى تصويتاً.

وفازت بالجائزة الكبرى شوبكا كالرا، مؤسسة مبادرة Wings of Angelz لجعل دبي صديقة للأشخاص، الذين يستخدمون الكراسي المتحركة.

وقالت شوبكا كالرا: «إن المبادرة مرخصة من قبل هيئة تنمية المجتمع التابعة لحكومة دبي باعتبارها مؤسسة غير ربحية تعمل على جعل العالم أكثر سهولة لأصحاب الهمم ممن يستخدمون الكراسي المتحركة. تعمل شوبيكا على استخدام تلك الأموال لتدشين تطبيق إلكتروني يحتوي على معلومات على الأماكن التي تحتاج سلم خشبي لدخوله».

وقال كيجي كاتو المدير العام لسيتزن الخليج: «أطلقنا حملة «الأفضل يبدأ الآن» وجعلناها مفتوحة لجميع المشاركات الأعمال المجتمعية البراقة والمختلفة ذلك أننا نؤمن بأن مساعدة وتمكين الآخرين هو عمل جليل ويجب تكريم القائمين عليه.

ومن جانبنا فإننا سعداء بالردود الإيجابية والواسعة التي تركتها المبادرة على مدار الشهور السابقة، حيث جاءتنا مشاركات من مختلف الجنسيات والخلفيات مما أسعدنا كثيراً والأجمل أن معظم تلك القصص كانت تجسد فلسفة سيتزن للانطلاق نحو الأفضل والتحلي بروح الإيجابية والمبادرة. أبهرتنا كثيراً القصص التي وصلتنا والروح الإيجابية التي تحلو بها إلا أن قصة شوبيكا كانت الأوفر حظاً، لذا فلها منا ومشروعها أطيب الأمنيات».