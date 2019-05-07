انطلاق «رايب ماركت» في دبي فستيفال سيتي مول

المصدر: دبي- البيان

انطلقت فعاليات سوق «رايب ماركت» في دبي فستيفال سيتي مول، حيث يبدأ السوق كل يوم جمعة من الساعة 10 صباحاً ويستمر حتى 28 يونيو 2019، ليلبي متطلبات المتسوقين من محبي الأطعمة الصحية والمشغولات اليدوية للمصممين المحليين، فيما يستمتعون بتجربة التسوق المجتمعية في منطقة داخلية مغلقة في المول خلال أشهر الصيف.

وقال ستيفن كليفر - مدير مراكز التسوق في دبي لدى مجموعة الفطيم للعقارات: «نبحث دوماً عن طرق جديدة لابتكار تجارب الترفيه العائلية في المناطق الداخلية المغلقة خلال أشهر الصيف، ويسرّنا أن نتيح هذه الفرصة لزيارة سوق رايب ماركت هنا في دبي فستيفال سيتي مول، حيث يقدم الباعة المشاركون عروضاً مميزة ستمثل إضافة قيّمة إلى عروضنا التجارية ضمن تجربة فريدة لكافة عملائنا».