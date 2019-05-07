أكبر سقف متحرك بالعالم في «مركز ديرة للتسوق»

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

يمنح «مول ديرة» للتسوق إمارة دبي ريادة جديدة باحتوائها على أكبر سقف متحرك في العالم، وذلك بعد تعيين شركة أوبن إير الرائدة في صناعة الأسقف المتحركة الكبرى لتصميم وتركيب أحدث سقف متحرك لأحدث مراكز التسوق في دبي.

ويضم المركز أكثر من 1000 متجر ومقهى ومطعم ومنافذ ترفيه ومبنى متعدد الطوابق لانتظار السيارات، يتسع لعدد 8400 سيارة، وفق ما ذكرته شركة «أوبن إير» في بيان نشره موقع غلوب نيوزواير.

وسوف يضم مركز التسوق الجديد، ومركز منطقة ديرة، أكبر مساحة متاحة للإيجار في الإمارات، حيث تصل تلك المساحة إلى 1.6 مليون متر مربع (17 مليون قدم مربعة)، مع فتحة سقف متحركة على أحدث طراز تسمح بدخول الضوء السماوي الطبيعي إلى المركز والشعور بالهواء الطلق على مدار العام.

وسوف يكون مركز ديرة للتسوق في موقع القلب من مشروع التوسعات لجزيرة ديرة بتكلفة 16 مليار درهم ذي الاستخدامات المتعددة، وأحدث المشاريع التي تطورها شركة «نخيل» العقارية في دبي.

ويسهم المشروع في تحقيق رؤية إنشاء وتطوير مركز عالمي للحياة والأعمال والسياحة على أحدث طراز في دبي القرن الواحد والعشرين، المعروفة عالمياً بأنها مدينة الابتكار والموضة والتقنية والتسوق، وفق ما قاله مارك البرتين، رئيس ومدير تنفيذي مشروع تصميم وتركيب السقف المتحرك في شركة «أوبن إير».