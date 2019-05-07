اتحاد الصناعات الألمانية يرفض دعم «أبطال أوروبا»

المصدر: برلين - د ب أ

ناشد اتحاد الصناعات الألمانية، الحكومة الاتحادية، تغيير نهجها بشأن السياسة الصناعية، وقال رئيس الاتحاد، ديتر كمبف، أمس، خلال مؤتمر عن «استراتيجية الصناعة الوطنية 2030»، إنه حان الوقت للتطرق للعيوب المحلية بشكل شامل، وضمان القدرة على المنافسة.

وانتقد رئيس الاتحاد أيضاً بشدة، الاستراتيجية الصناعية التي يتبعها وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير. وأكد كمبف أيضاً رفض اتحاد الصناعات لأي دعم «لأبطال أوروبا»، لكنه شدد على ضرورة إجراء نقاش حول السياسة الصناعية. وكان الوزير أعلن أنه يعتزم طرح مسودة لاستراتيجية أوروبية للصناعة، بالتعاون مع فرنسا. وتدور المسودة حول تشكيل ما يسمى بـ «أبطال أوروبا»، على غرار مجموعة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات.