تحسّن الخدمات الصينية في أبريل

المصدر: بكين- رويترز

أظهر مسح للشركات الخاصة، أمس، أن نشاط قطاع الخدمات في الصين شهد تحسناً أكبر في أبريل، مع ارتفاع مبيعات التصدير بمعدل قياسي، وذلك على الرغم من أن التوقعات للطلبيات الجديدة على المدى الأطول تظل ضعيفة بسبب الضبابية، التي تكتنف الاقتصاد العالمي.

وصعد مؤشر تساي شين/‏‏ ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 54.5، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2018 وبزيادة طفيفة عن 54.4 في مارس، ويفصل مستوى خمسين نقطة بين النمو والانكماش. وتراجع مؤشر تساي شين المجمع لمديري المشتريات في قطاعي الخدمات والصناعة إلى 52.7% في أبريل من 52.9% قبل شهر، متأثراً بتباطؤ نمو النشاط الصناعي.