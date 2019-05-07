بريطانيا تحمي بيانات التنفيذيين

المصدر: لندن - د ب أ

تعتزم بريطانيا تغيير نظام تسجيل الشركات بهدف زيادة شفافية ملكية الشركة والمعلومات الإدارية مع حماية البيانات الشخصية من أجل منع الاحتيال.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبيرغ ، سيتمكن المديرون من حظر التفاصيل الشخصية كالعناوين، وذلك في إطار تغييرات مزمعة على سجل الشركات ببريطانيا التي يبلغ عمرها 170 عاما.

وقالت بلومبرغ إن السجل يضم أكثر من 4 ملايين شركة ذات ملكية محدودة.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن الإجراءات ستساعد في محاربة الجريمة الاقتصادية عبر تسهيل عملية تحديد هوية المالكين ومديري الشركات.

ومن بين المقترحات، تحسين دقة البيانات وسهولة استخدام البيانات في السجل الذي تم الدخول عليه في عام 2018 أكثر من 6.5 مليارات مرة. .