10.6 مليارات صفقات «كانتون»

المصدر: قوانغتشو- شينخوا

بلغت قيمة صفقات التصدير في معرض الصين للاستيراد والتصدير، المعروف بمعرض كانتون، مع الدول والمناطق على طول الحزام والطريق 10.6 مليارات دولار أمريكي، بزيادة 9.9% مقارنة بالدورة التي عقدت في الربيع العام الماضي، وفقاً لما قال شيوي بينغ المتحدث باسم المعرض.

وجذب المعرض في ختام دورته الـ125 في مقاطعة قوانغدونغ، ما يزيد على 88 ألفاً من المشترين من دول ومناطق الحزام والطريق، ما يمثل 45% من إجمالي عدد المشترين.

ووسط شكوك في التجارة العالمية، سعى العارضون إلى توسيع الأسواق الخارجية، خاصة الموجودة في دول ومناطق الحزام والطريق، وفقاً لما قال. وبلغ إجمالي قيمة صفقات التصدير في المعرض 199.5 مليار يوان (نحو 29.7 مليار دولار أمريكي)، بانخفاض 1.1 في المئة مقارنة بدورة الربيع الماضية.