«إمباور» تدعم البيئة الصحية والآمنة للموظفين

المصدر: دبي- البيان

نظمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، حملة صحية توعوية لموظفيها في مقر الشركة الرئيسي ومقر سكن العمال التابع لها، لتوعيتهم بأهمية المحافظة على اللياقة الصحية، وتشجيعهم على انتهاج الممارسات الصحية السليمة، وضرورة تبني أسلوب حياة صحي مفعم بالحيوية والنشاط.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «نهدف من خلال مختلف الفعاليات التي تقدمها لإسعاد موظفيها، لاسيما الفعاليات الصحية منها، إلى تحقيق رفاه وسعادة الموظفين، بل وتضع صحة وأمن الموظف ضمن أولوياتها، وذلك انطلاقاً من التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، وإيماناً منها أن توفير البيئة الصحية والآمنة للموظفين يحفز الطاقة الإيجابية لديهم، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على إنتاجية المؤسسة، ومواصلة تحقيقها للريادة العالمية لقطاع تبريد المناطق».