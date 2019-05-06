«هواوي» تعتزم طرح أول تلفزيون بتكنولوجيا «5 جي»

المصدر: بكين - د ب أ

ذكرت تقارير إعلامية، أن شركة الإلكترونيات الصينية «هواوي»، تعتزم دخول سوق أجهزة التلفزيون الذكية، حيث ستطرح أول تلفزيون مزود بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات «فايف جي»، وبدرجة وضوح 8 كيلوبيكسل، في وقت لاحق من العام الحالي، في إطار مساعي الشركة الصينية، لمنافسة شركتي «آبل» الأمريكية، و«سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية، في سوق الأجهزة المنزلية الرقمية، بعد نجاحها في زيادة مبيعاتها من الهواتف الذكية خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 50% سنوياً.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» إلى أنه في حين أصبحت «هواوي» ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، من حيث المبيعات بعد «سامسونغ»، فإنها لا تنتج حالياً أجهزة تلفزيون. ولن يكون تلفزيون «هواوي» المنتظر أول جهاز منزلي تطوره الشركة الصينية بتكنولوجيا «فايف جي»، حيث أعلنت في فبراير الماضي، خلال معرض ومؤتمر الأجهزة المحمولة الدولية في برشلونة بإسبانيا، عن هاتف ذكي قابل للطي بتكنولوجيا الجيل الخامس باسم «هواوي ميت إكس».