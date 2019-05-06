وفد إعلامي عالمي يطلع على خدمات «دبي للسيليكون»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

زار وفد من ممثلي وسائل الإعلام العالمية المتخصصة في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة للاطلاع على أفضل الخدمات التي تقدمها السلطة في المجال التكنولوجي.

نُظمت الزيارة بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، على هامش «قمة عالم الذكاء الاصطناعي»، الحدث الأول من نوعه في هذا المجال على مستوى العالم، وكان في استقبال الوفد المهندس معمر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون.

واطلع الوفد الإعلامي خلال الزيارة على البنية التحتية عالمية المستوى، إضافة إلى الخدمات التجارية التي تقدمها الواحة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، فضلاً عن سهولة تأسيس الأعمال في ظل المرافق الفريدة والمتقدمة والموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الواحة.

وعرض المهندس معمر الكثيري أحدث التطورات المتعلقة بمشروع «سيليكون بارك» والذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي تضع معيارًا عالميًا جديدًا لحلول التكنولوجيا الذكية والذي يتوقع اكتمال العمل به خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كما زار الوفد مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» المملوك بالكامل من سلطة واحة دبي للسيليكون والذي يعد أكبر مركز لتكنولوجيا الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يجمع تحت مظلته أكثر من 800 شركة ناشئة من 72 دولة مختلفة. واطلع الوفد على «مسرعة دبي للمدن الذكية» التي يستضيفها مركز ديتك بالتعاون مع ستة شركاء استراتيجيين هم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومكتب دبي الذكية، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وغيرها.

وقال الكثيري: «تؤكد الزيارة الدور المهم الذي تلعبه السلطة في ترسيخ تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في واحة دبي للسيليكون، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو تسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وجعل دبي المدينة الأذكى عالمياً».