اسكتلندا تختبرأول قطارات مترو أنفاق بلا سائقين

المصدر: لندن - وكالات

تبدأ الاختبارات على أول قطارات مترو أنفاق تعمل بدون سائقين أو موظفين على متن العربات باسكتلندا، في خطوة تاريخية تعد الأولى من نوعها في المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة «سكوتسمان» الاسكتلندية أن هذا أول أسطول من مترو أنفاق جلاسجو الجديد، وتجرى الاختبارات لضمان ملائمته تماما للتشغيل يتم بعدها دخوله خدمة الركاب.

وأضافت الصحيفة أن الأسطول الجديد من قطارات الأنفاق سيكون بدون سائق، مثل القطارات على سكة حديد دوكلاندز في لندن، ولكنه سيكون الأول في المملكة المتحدة الذي لن يكون على متنه أي موظفين آخرين بشكل روتيني في العربات.

تأتي القطارات الجديدة وأنظمة التحكم والاتصالات في إطار مشروع تحديث لمترو الأنفاق قيمته 288 مليون جنيه استرليني، ويشمل أيضا عملية تطوير ضخمة للمحطات وأنظمة الأنفاق، وبدأ المشروع في يوليو 2011.