مدينة صينية تبني 7000 محطة «5 جي»

المصدر: شنتشن- وكالة «شينخوا»

تخطط مدينة شنتشن حاضرة الإبداعات التكنولوجية بجنوبي الصين لبناء قرابة 7000 محطة قاعدية لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس «5 جي» في العام الجاري.

وذكرت إدارة شنتشن للصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن المدينة تخطط لاستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس للأغراض التجارية بحلول 2020.

وقال شيوي تشي بين نائب مدير الإدارة إن من المتوقع أن تطرح الشركات التي تتخذ من شنتشن مقرات لها رقائق الجيل الخامس على المعدات الطرفية في النصف الأول 2019. فيما سيتم إطلاق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تتميز بتكنولوجيا «5 جي» تدريجياً منتصف هذا العام. وأضاف أن المدينة تعمل بنشاط على تعزيز التكامل العميق بين تكنولوجيا الجيل الخامس والتكنولوجيا والمنتجات الأخرى لبناء نظام سليم وتنافسي.

وقالت مدينة شنتشن في يناير الماضي إنها ستطلق مشروعاً تجريبياً للاستخدام التجاري لتكنولوجيا «5 جي» في 2019. وتتبنى المدن الصينية شبكة الجيل الخامس لتلبية الطلب العام.