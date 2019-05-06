المصدر: سيئول - د ب أ

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات المستعملة بنسبة 43% في الربع الأول 2019، مقارنة بعام سابق، حيث زادت القدرة التنافسية للسيارات المحلية نظراً لضعف عملة الوون الكوري الجنوبي، طبقاً لما ذكرته وكالة «يونهاب».

وصدرت كوريا الجنوبية 107 آلاف و321 وحدة من السيارات المستعملة في الفترة ما بين يناير ومارس من العام الجاري، ليسجل الربع الأول ثاني أعلى رقم للبلاد بعد الربع الثاني 2012 والذي تمكنت فيه كوريا الجنوبية من تصدير 107 آلاف و573 وحدة.

وقال مراقبو صناعة السيارات إنه من المحتمل أن يتخطى عدد شحنات السيارات المستعملة 400 ألف وحدة في عام 2019، بناء على الأداء القوي لها في الفترة ما بين يناير ومارس.