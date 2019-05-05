شاهد.. بعد "السترات الصفراء".. "النحل الأصفر" يغزو باريس

المصدر: البيان الالكتروني

نظم نشطاء الصندوق العالمي للطبيعة – فرع فرنسا مسيرات توعوية في العاصمة الفرنسية باريس للتحذير من انخفاض عدد أنواع الحيوانات والنباتات، وذلك قبل يومين من صدور تقرير للأمم المتحدة عن حالة التنوع البيولوجي في العالم، وفق (Agence France-Presse).

وتنكر المشاركون في المسيرة في زي النحل بلونيه الأصفر والأسود للفت النظر وكسب مؤيدين كثر، لما لهذا المخلوق من فوائد جمة على البشر.

يذكر أن العاصمة الفرنسية باريس تشهد منذ أشهر مسيرات أسبوعية لـ "السترات الصفراء" للتنديد بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.