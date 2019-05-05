مسقط تدشّن أكبر مشروع للطاقة الشمسية

المصدر: مسقط - البيان

أبرم تحالف بقيادة شركة «أكوا باور» و«مؤسسة الخليج للاستثمار» وشركة «مشاريع الطاقة البديلة»، إحدى شركات «مشاريع الكويت القابضة»، عقوداً واتفاقيات مع «الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه» لتطوير وبناء وتشغيل مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاواط بمنطقة عبري، على بُعد حوالي 300 كم غرب العاصمة العمانية مسقط، ليكون المشروع الأول والأكبر من نوعه ضمن برنامج خصخصة قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه بسلطنة عمان.

وقد تم اختيار التحالف الذي تقوده «أكوا باور» و«مؤسسة الخليج للاستثمار» و«مشاريع الطاقة البديلة» من خلال مناقصة طرحتها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، واستقطبت اثنتي عشر شركة عالمية وإقليمية متخصصة في قطاع الطاقة. وقدم التحالف الفائز القيمة الأفضل لسعر التعرفة الكهربائية المنتجة من المحطة الشمسية.

وتصل القدرة الإنتاجية للمشروع إلى 500 ميجاواط، ويعتمد استخدام طاقة شمسية نظيفة وصديقة للبيئة وبتقنية متقدمة وتصميم مميز بأعلى درجات الكفاءة والجودة مقارنة بالمحطات المماثلة في العالم.

وسيزود المشروع طاقة تكفي لتلبية احتياجات 33 ألف وحدة سكنية، وسيعمل على خفض ما يقارب 340 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وسيتملك التحالف الفائز المشروع ويتولى تشغيله وتزويد الطاقة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وفق اتفاقية لشراء الطاقة.

وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، «يؤكد مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية طموحات الحكومة العمانية في قطاع الطاقة المتجددة».