دبي تعرض ابتكارات المركبات في يونيو

المصدر: دبي ـ البيان

يستعد مئات الصانعين الأوروبيين لتقديم أحدث ابتكاراتها في أكبر معرض لخدمات المركبات بالشرق الأوسط في دبي الشهر المقبل، وهو ما يؤكد على مكانة أوروبا المهيمنة كأكبر مصدّر لقطع غيار وإكسسوارات السيارات في العالم.

ويشارك أكثر من 1800 عارض من 60 دولة، منهم أكثر من 350 شركة من أوروبا، في معرض أوتوميكانيكا دبي الذي تقام دورته السابعة عشرة في الفترة من 10 إلى 12 يونيو المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتشير التقديرات إلى أن حجم الصادرات العالمية من قطع غيار السيارات بلغ أكثر من 400 مليار دولار في عام 2018، وفقًا لـWorld’s Top Exports، منصة تجميع البيانات على الإنترنت، ساهمت الدول الأوروبية 48% من هذه القيمة، أي 195.6 مليار دولار.

وتعد قطع غيار السيارات والإكسسوارات أيضاً رابع أكبر فئات التصدير قيمةً في الاتحاد الأوروبي، بعد السيارات 420.9 مليار دولار، والزيوت البترولية المعالجة 217 مليار دولار، مما يُكسب قطاع السيارات على وجه الخصوص أهمية استراتيجية بالغة.

ويأتي هذا فيما يواصل مصنعو خدمات المركبات والمعدات الأصلية من الاتحاد الأوروبي تعزيز وجودهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يمثل أوتوميكانيكا دبي بوابة للأسواق التي يصعب الوصول إليها بعيداً عن المعرض.

وقال محمود غازي بيليكوزن، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي: «يجمع المعرض أبرز المصنعين والموردين في العالم مع عشرات الآلاف من الزوار والشارين التجاريين، حيث يأتي أكثر من نصفهم من خارج الإمارات. يبحث الشارون والموزعون لخدمات المركبات من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن حلول وخدمات عالية الجودة تشتهر بها أوروبا».