«غوغل» تختبر خياراً جديداً للتسوّق

المصدر: نيويورك - وكالات

تقوم «غوغل» حالياً باختبارات لإدراج خيار جديد من خلال وضع روابط تسوق تحت مقاطع فيديو يوتيوب، حيث توجهك إلى «غوغل إكسبريس» وبعدها ستتمكن من شراء البضائع أون لاين.

وتبحث «غوغل» عن المزيد من الخيارات لتعزيز خدماتها التسويقية، ويبدو أن أحدها هو روابط التسوق المندرجة تحت مقاطع فيديو يوتيوب، حيث تقوم الشركة بإجراء اختبار تعرض فيه المنتجات الموصى بها إلى جانب الأسعار على منصة مشاركة الفيديو الخاصة بها.

وبدأت بعض إعلانات الاختبار في الظهور، حيث سيؤدي الضغط فوقها إلى نقلك إلى سوق ««غوغل» إكسبريس» لإكمال عملية الشراء. وينضم عدد متزايد من تجار التجزئة إلى «إكسبريس» بينما بدأت «غوغل» في وقت سابق من هذا العام في اختبار الإعلانات في عمليات البحث عن الصور لديها.

وعن آخر الإحصائيات في هذا الجانب من إيرادات غوغل، ذكر أن شركة «إكسبريس» جنت ما يقل قليلاً عن مليار دولار في 2018.