انخفاض قياسي للبطالة في أمريكا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

سجل عدد فرص العمل في الولايات المتحدة ارتفاعاً لمستوى جديد خلال أبريل بحسب بيانات حكومية، ما يؤكد حيوية أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت البيانات تواصل النشاط في قطاع الخدمات واسع النطاق مع تراجع معدل البطالة إلى مستويات قياسية منذ 1969، وهو ما يساهم في تخفيف المخاوف من حدوث تباطؤ رغم تقلّص القوة العاملة.

ومع بدء الربع الثاني من العام، تم توظيف عمال في قطاعات البناء والرعاية الصحية وتصميم أنظمة الكمبيوتر والدعم الإداري وغيرها من صناعات الخدمات، ما أضاف 263 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر، وفق البيانات التي نشرت أمس.

وفاقت النتائج توقعات خبراء الاقتصاد مع تواصل ارتفاع أجور العمال رغم تباطؤ وتيرة هذه الزيادة.