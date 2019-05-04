نمو أرباح «أديداس» في 3 أشهر

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت شركة «أديداس» ارتفاع صافي أرباحها المنسوبة إلى حملة الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 17.1% إلى 632 مليون يورو مقابل 540 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت العائدات على السهم بنسبة 20.3% إلى 3.18 يورو مقابل 2.64 يورو العام الماضي. وارتفع صافي الأرباح من استمرار العمليات بنسبة 16% إلى 631 مليون يورو، مقابل 542 مليون يورو العام الماضي.

وتتضمن هذه الأرقام التأثير السلبي بواقع سبعة ملايين يورو جراء تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعروفة باسم «إي.إف.أر.إس 16»، مما أدى إلى خفض معدل نمو صافي الأرباح بنسبة سنوية تبلغ 2% تقريباً.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 17.3% إلى 875 مليون يورو مقابل 746 مليون يورو العام الماضي، فيما ارتفع صافي المبيعات خلال الربع الأول 6.1% إلى 5.88 مليارات يورو مقابل 5.55 مليارات يورو خلال الربع الأول من العام الماضي.