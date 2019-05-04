«فيسبوك» تسوي خلافاً مع لجنة أمريكية بشأن الخصوصية

المصدر: نيويورك - رويترز

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن التسوية المحتملة بين شركة «فيسبوك» ولجنة التجارة الاتحادية حول انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين على وشك الانتهاء، وأن من المرجح أن يتضمن الاتفاق تطبيق «واتساب» للتراسل الفوري المملوك لفيسبوك.

وكانت صحيفة بوليتيكو ذكرت أن «فيسبوك» ولجنة التجارة الاتحادية يتفاوضان على تسوية محتملة ستلزم «فيسبوك» بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الخصوصية واتخاذ خطوات أخرى لحماية المستخدمين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إن الخطوات تشمل تعيين مسؤول للخصوصية على أعلى مستوى في «فيسبوك» بموافقة السلطات الاتحادية وإنشاء لجنة إشراف على الخصوصية ربما تضم أعضاء في مجلس إدارة الشركة.

وتحقق لجنة التجارة الاتحادية فيما جرى الكشف عنه من أن «فيسبوك» شاركت بشكل غير سليم معلومات تخص 87 مليوناً من مستخدميها مع شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارات.