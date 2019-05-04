«إريكسون» تقيم مختبر ذكاء اصطناعياً في كندا

المصدر: مونتريال - أ ف ب

أعلنت المجموعة السويدية العملاقة للإتصالات «اريكسون» أنها ستقيم مركزاً عالمياً لتسريع الذكاء الاصطناعي في مونتريال بكندا، حيث توظف مجموعات عملاقة للتكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت استثمارات للأبحاث في هذا المجال.

وقالت المجموعة السويدية في بيان إن هذا المختبر المتخصص سيطور «أنظمة ذكية تتمحور حول المعطيات» في مجال الاتصالات وخصوصاً شبكات الجيل الخامس (5جي)، موضحة أنها ستقوم بتوظيف ثلاثين باحثاً ومطوراً في 2019.

وفي المجموع ستستثمر «اريكسون» أربعين مليون دولار كندي (26.6 مليون يورو) خلال خمس سنوات في هذا المشروع.

وأوضح غراهام أوسبورن رئيس الفرع الكندي لإريكسون أن هؤلاء الخبراء سيعملون على أتمتة وتطوير شبكات الجيل الخامس الموجود. وتملك «إريكسون» في الأساس مركزاً للأبحاث والتطوير يعمل فيه حوالي ألف شخص في مونتريال، سيتم ربط المختبر الجديد به. ولا تخفي المدينة الكندية المعروفة بتنوع سكانها طموحاتها بأن تصبح مركزاً كبيراً لأبحاث الذكاء الاصطناعي.