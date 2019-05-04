شركة محلية ناشئة تفوز بجائزة «إمكان للابتكار»

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت الشركة الناشئة «سات شور» بجائزة «إمكان للابتكار» والبالغة قيمتها 10 آلاف دولار، في إطار برنامج «فينتشور لونش باد» التابع لستارت إيه دي بجامعة نيويورك أبوظبي.

يهدف برنامج «فينتشور لونش باد» الذي تنظمه «ستارت إيه دي»، مسرعة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي والمدعومة من شركة «تمكين»، على مدار أيام انعقاده العشرة، إلى تشجيع الشركات المحلية على الابتكار من خلال التعاون مع الشركات الناشئة العالمية. وفي الوقت ذاته، يساعد البرنامج الشركات الناشئة من كافة أنحاء العالم على دخول السوق الإماراتي وتأكيد جدوى مفاهيمها، وذلك عبر الاستفادة من فرص التعاون مع كبرى الشركات المحلية.

وركزت هذه النسخة من «فينتشور لونش باد» على قطاع البناء والإنشاء والعقارات، حيث تشمل قائمة شركاء البرنامج كل من شركة «إمكان» العقارية، وشركة اتحاد المقاولي CCC، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات - بلدية أبوظبي.

وقال راميش جاجاناثان، أستاذ الأبحاث بقسم الهندسة ونائب عميد تطوير ريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي ومدير عام «ستارت إيه دي»: يحتل مجال البناء والإنشاء أولوية هامة بالنسبة للقطاعين العام والخاص في الإمارات بحكم مساهمتها بـ8.4% من الناتج الإجمالي المحلي، وهو ما يُعزى إلى سعي الإمارات لبناء مدن ذكية تتيح مزيداً من فرص مزاولة الأعمال والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في إيجاد بيئة اجتماعية أفضل لساكنيها.