توقّعات بنمو عمليات الخطوط الجوية السريلانكية

المصدر: دبي - البيان

توقع فيبولا جوناتيلكا، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السريلانكية، نمو مستويات تشغيل الشركة لتحقق نتائج إيجابية خلال الأشهر المقبلة بالنسبة لزيادة أعداد الركاب أو نمو الإيرادات التشغيلية وذلك من خلال إطلاق خطط العمل الخمسية للشركة.

وتحدث فيبولا من خلال الاجتماعات التي عقدها في إطار زيارته مؤخراً لمدينة دبي مع أهم وأبرز شركات السفر والسياحة والتي تناولت الأوضاع الراهنة في ظل ارتفاع أسعار النفط وآثار ذلك على الشركة وأعرب عن أمله في استقرار أسعار السوق خاصة وأن الأرباح التشغيلية قد تأثرت في الأسابيع الأخيرة نتيجة لارتفاع أسعار الوقود.