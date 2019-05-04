الطباعة ثلاثية الأبعاد بمعرض في دبي

المصدر: دبي - البيان

تنطلق في الفترة من 10 إلى 12 يونيو المقبل، الدورة الـ 20 من معرض المعدات والأدوات والآلات «هاردوير آند تولز الشرق الأوسط 2019» والذي تنظمه ميسي فرانكفورت. ويؤكد منظمو المعرض أن الحدث سيتضمن ملامح جديدة لصالح الآلاف من مقاولي البناء، شركات التجهيز، صانعي الصلب، التجار، المستوردين والموزعين في المنطقة.

وتعد مسابقة اللحام إلى جانب مؤتمر حول الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع المضاف من بين الفعاليات الجديدة المقرر استضافتها خلال فعاليات المعرض. كما تعد مسابقة أفضل لحّام في الشرق الأوسط هذا العام هي الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تدعو المحترفين التقنيين في تصنيع الصلب واللحام إلى ثلاثة أيام من المنافسة الشديدة.