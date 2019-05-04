عروض خاصة من «إنتركونتيننتال دبي»

المصدر: دبي - البيان

أكد سايد طيون، مدير إدارة التسويق والمبيعات في فندق «إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي بدبي» أن معرض إكسبو دبي 2020، سوف يُساهم في تنشيط الحركة السياحية داخل الدولة، خاصة مع استضافته لأكثر من 190 دولة، بالإضافة إلى جهود دائرة السياحة في دبي وجميع شركات القطاعين العام والخاص.

وقال طيون إن الفندق يعتزم إطلاق الكثير من العروض المُميّزة لفترة شهر رمضان والعيد وأشهر الصيف من خلال عروض الإفطار في مطعم أنيس بفندق «إنتركونتيننتال دبي فيستفال سيتي»، وفي مطم سيروكو في فندق «هوليدي إن» والذي شهد نجاحاً كبيراً ومتميزاً خلال عامه الأول وأصبح عامل جذب في المنطقة.

وكشف عن أحدث التطورات الجارية في فنادق المجموعة والهادفة إلى تقديم تجربة فريدة لعملائنا، خاصة مع الأعمال التجميلية في المدخل والنافورة، افتتاح مطعم فش هاوس المطلّ على الكريك وعروض الليزر الحائزة شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية.