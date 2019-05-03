«الاتحاد» تشغّل رحلتين يوميتين إلى موسكو

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الاتحاد للطيران» عن إطلاق رحلة ثانية يومياً بين مطار أبوظبي الدولي ومطار دودوديدوفو في موسكو، للموسم الممتد من 27 أكتوبر 2019 إلى 10 مايو 2020.

وستوفر الرحلة الثانية، المشّغلة على متن طائرة من طراز إيرباص A320 خيارات سفر خلال ساعات النهار تعد أكثر ملاءمة للمسافرين بين المدينتين، حيث ستمّكنهم من الاختيار بين الرحلات النهارية والليلية من أبوظبي وموسكو.

وإلى جانب الرحلة الحالية، المشّغلة على متن طائرة إيرباص A321، سيستفيد المسافرون برحلات أكثر سلاسة عبر مقر شركة الطيران في أبوظبي إلى الهند، سريلانكا، سيشل، المالديف، تايلاند، ماليزيا، سنغافورة، الفلبين واستراليا.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «الاتحاد للطيران»: «منذ اطلاق رحلاتنا المجدولة الأولى إلى موسكو في 2008، تميزت هذه الوجهة بشعبيتها وشهدت طلباً قوياً على مستوى رحلات الترفيه كما رحلات الأعمال من وجهة إلى وجهة. وتعكس الرحلة الثانية الأهمية التي نمنحها للسوق الروسية، عبر توفير المزيد من المرونة والتنقل السلس للضيف عبر أبوظبي إلى أسواق أساسية في آسيا واستراليا».

وتعتبر روسيا ثاني أكبر سوق للسياح إلى الإمارات مع 820 ألف سائح روسي زاروا الدولة في 2018. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين 3 مليارات دولار 2018. وتستمر «الاتحاد للطيران»، بالتعاون مع شركائها، بتشجيع السياحة والتجارة والاستثمار.