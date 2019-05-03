260 ألف مشترك كوري في الجيل الخامس

المصدر: سيؤول - وكالات

أعلنت كوريا الجنوبية أن عدد المواطنين الذين اشتركوا في تقنية الجيل الخامس «جي 5»، بلغ 260 ألف شخص، مع تحرك البلاد بسرعة لتلبية طلبات المستهلكين بشكل أفضل في هذه الخدمة، التي تمثل ثورة في مجال الاتصالات.

وذكرت صحيفة «كوريا تايمز»، على موقعها الإلكتروني، أن كوريا، التي تعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا، هي أول دولة في العالم تطلق خدمات الجيل الخامس الكاملة 3 أبريل الماضي، مشيرة إلى أن نظام الاتصالات الجديد، يوفر سرعات اتصال فائقة السرعة في زمن انتقال منخفض، مع القدرة على توصيل العديد من الأجهزة دون تعطل الشبكة. ووفرت كوريا الجنوبية، شبكة الجيل الخامس للمستخدمين، لتضمن أن تكون السباقة في هذا المجال، في إطار التنافس التكنولوجي المحموم، الذي من شأنه إحداث ثورة في مجال الاتصالات.