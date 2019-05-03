«بومباردييه» تبيع عملياتها بإيرلندا الشمالية

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلنت شركة صناعات الطيران الكندية «بومباردييه» أمس أنها سوف تعرض عملياتها في إيرلندا الشمالية، للبيع وذلك في إطار إعادة تنظيم أنشطتها التجارية.

وأفاد بيان للشركة بأنه في وقت تتحرك لتحسين بصمتها الصناعية على الصعيد العالمي، سوف تقوم بومباردييه بتصفية مشاريعها التجارية المرتبطة بالطيران في بلفاست.

وقالت الشركة، التي تتخذ من مدينة مونتريال مقراً لها إن: «هذه عمليات تجارية بقدرات هائلة». وتعد «بومباردييه»، التي سرّحت 490 موظفاً في بلفاست خلال العام الماضي كجزء من تحرك لخفض التكاليف بين أكبر الجهات المشغلة في إيرلندا الشمالية حيث لديها 3600 موظف.

وقالت: «نتفهم أن هذا الإعلان قد يتسبب بقلق في أوساط موظفينا، لكننا سنعمل عن قرب معهم ومع نقاباتنا وخلال أي فترة انتقالية مستقبلية إلى مالك جديد».

بدوره، طالب المسؤول في نقابة عمال «جي إم بي» البريطانية مايكل مولهولاند بـ«تطمينات» للموظفين.

وقال «عانى أعضاؤنا وعائلاتهم من عام سيئ للغاية».

وأضاف «تعد وظائف بومباردييه غاية في الأهمية بالنسبة لاقتصاد إيرلندا الشمالية وحان الوقت للتعامل مع الموظفين بالاحترام الذي يستحقونه».