أكبر طائرات «UPS» تهبط في مطار آل مكتوم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «يوبي إس» UPS عن مسار جديد مؤقت لأكبر طائراتها من طراز بوينغ 747-8F للشحن الجوي التي هبطت للمرة الأولى أمس في مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال.

ومن خلال قيامها بالاستثمار الاستراتيجي في 28 طائرة جديدة من طراز 747-8، تقدم UPS خدمة مستدامة على المسارات الدولية بعيدة المدى مع حمولة أكبر واستهلاك أقل للوقود وانبعاثات كربونية منخفضة.

وتقدر UPS علاقتها الممتازة مع مطارات دولة الإمارات، بالإضافة إلى مكانة الإمارات كمركز عالمي استراتيجي.

واستعداداً لعمليات التجديد التي تستمر لمدة 45 يوماً في المدرج الجنوبي لمطار دبي تعمل UPS بجد لضمان خطة طوارئ سلسة مع الحفاظ على مستويات ممتازة من الخدمة.

وبفضل الدعم المستمر من مختلف المطارات الشريكة والتركيز على ربط الرحلات الجوية بكفاءة عالية، تم تسليم البضائع للعملاء وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة، وشهدت بعض الحالات تحسين أوقات التسليم.