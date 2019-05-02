الخطوط الجوية الإسكندنافية تلغي 280رحلة بسبب إضراب الطيارين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) إلغاء 280 رحلة جوية اليوم، مما سوف يؤثر على 20 ألف راكب، وذلك على الرغم من استمرار مباحثات الوساطة مع الطيارين المضربين.

وقالت ساس إن الإلغاء سوف يؤثر على الرحلات الجوية حتى الساعة الثانية بالتوقيت المحلي اليوم الخميس.

وجاء بيان ساس بعد فترة قصيرة من بدء لقاء الوسيط النرويجي ماتس فيليلم رولاند بنقابات الطيارين التي تمثل 1500 طيار في الدنمارك والنرويج والسويد وممثلي الشركة.

وقالت المتحدثة باسم ساس كارين نيمان في بيان «إنه أمر إيجابي أن تعود الأطراف الآن لطاولة المفاوضات، هذا السبيل الوحيد لحل الخلاف». استكهولم - د ب ا