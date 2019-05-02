إطلاق «أمازون الإمارات» بـ 30 مليون منتج

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أمازون وسوق.كوم عن إطلاق أمازون. إيه إي Amazon.ae، الذي يقدم للعملاء في الإمارات تجربة تسوق محلية جديدة، ويوفر الموقع الجديد أكثر من 30 مليون منتج من شركات محلية وعالمية تضم تلك التي كانت متوفرة سابقاً عبر سوق.كوم و5 ملايين من منتجات أمازون الولايات المتحدة.

وقال رونالدو مشحور، الشريك المؤسس لسوق.كوم ونائب مدير أمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: هذه الخطوة تأتي خلاصة للجهود التي بذلتها الشركتان منذ بداية عملهما معاً في عام 2017.

ويجمع Amazon.ae بين معرفة سوق.كوم المحلية وخبرات أمازون العالمية، ليقدم للمتسوقين في الإمارات منافع كبيرة. ونما فريق عملنا المشترك في المنطقة إلى أكثر من 3600، وسنعمل باستمرار على توسيع وتنوع منتجاتنا وتقديمها بأسعار متميزة وتوفير تجربة تسوق مريحة وآمنة.

نتائج دقيقة

ويمكن للعملاء التسوق عبر Amazon.ae من خلال تطبيق أمازون أو زيارة الموقع الإلكتروني الجديد www.amazon.ae.

حيث سيوفر كل منهما تجربة بحث سريعة ونتائج دقيقة، بالإضافة إلى تقييمات موثوقة للمنتجات وتوصيات شخصية وإمكانية إدارة الطلبات بمنتهى السهولة.ويمكن للعملاء البحث عن منتجاتهم المفضلة وتسديد ثمنها بالدرهم باستخدام بطاقات الائتمان المحلية أو الدولية، أو بالدفع نقداً عند الاستلام، كما سيكون الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول متاحين باللغة العربية لأول مرة في تاريخ أمازون.

وسيستمر عملاء Amazon.ae في الاستمتاع بخدمات مميزة، مثل التوصيل المجاني في اليوم التالي للطلبات التي تزيد قيمتها عن 100 درهم بالإضافة إلى الخدمة المدفوعة للتوصيل في اليوم نفسه إلى مناطق محددة وبالاعتماد على خبرة أمازون العالمية تقدم الشركة إمكانية تعقب شحن الطلبيات وعملية التوصيل الدقيق، كما ستواصل العمل لابتكار أساليب جديدة لتطوير وتحسين تجربة التوصيل.

ويضم Amazon.ae آلاف الشركات التي كانت تبيع منتجاتها عبر سوق.كوم ويتيح للشركات في الإمارات من جميع الأحجام الفرصة لبيع منتجاتهم عبر الموقع والوصول إلى أدوات سهلة الاستخدام لإدراج المنتجات والاستفادة من عمليات الدفع الآمنة وميزات ترويجية تهدف إلى الإسهام في اكتشاف المنتجات التي يقدمونها بالإضافة إلى الحلول اللوجستية مع «يشحن من قبل أمازون» (فولفيلمنت باي أمازون).