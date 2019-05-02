«هواوي» تتفوّق على «آبل» في سوق الهواتف

المصدر: سان فرانسيسكو - أ ف ب

تجاوزت مبيعات «هواوي» الصينية من الهواتف الذكية تلك التي حققتها منافستها الأمريكية آبل في الربع الأول من العام الجاري، منتزعة منها المرتبة الثانية عالمياً في سوق الهواتف الذكية الذي تتصدره «سامسونغ»، وفق ما أفادت شركة تتابع الأسواق.وتم شحن 31.8 مليون هاتف ذكي عالمياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بتراجع 6.6 %عن الفترة ذاتها من 2018، بحسب معلومات أوليّة صدرت عن «شركة البيانات الدولية» الصينية. وأضافت الشركة أن ذلك يعني تراجع عمليات شحن الهواتف الذكية عالمياً للربع السادس على التوالي.

ونوّهت إلى أن هذه النتائج تعد مؤشراً على أن 2019 سيكون عاماً جديداً من التراجع الإجمالي في عمليات شحن الهواتف الذكية، باستثناء النمو القوي الذي تشهده هواوي.