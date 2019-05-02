ارتفاع حصة المستثمرين غير الألمان في «لوفتهانزا»

المصدر: كولونيا - د ب أ

أظهرت بيانات نشرتها شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا»، أمس، ارتفاع حصة المستثمرين غير الألمان في الشركة إلى 41.7 % من أسهمها.

يذكر أن تجاوز حصة الأجانب أكثر من 50% من أسهم «لوفتهانزا» يهدد فرص احتفاظها برخص الطيران الخاصة بها. في الوقت نفسه فإن الشركة الألمانية لم تقرر إعادة شراء جزء من أسهمها كإجراء مضاد للتعامل مع المشكلة.

وذكرت الشركة أنها «لا تعتقد أن هناك خطراً نتيجة زيادة حصة المساهمين غير الألمان والتي قد تهدد قدرة الشركة على الوفاء باشتراطات الاحتفاظ برخص الطيران وحقوقها وفقاً لقانون الطيران. ولا تعتزم الشركة ممارسة حقها في إعادة شراء أسهمها في الوقت الراهن».