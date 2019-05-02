بنوك عالمية تنفق 3 آلاف دولار سنوياً لكل موظف للدفاع عن شبكات الحواسب

المصدر: دبي - البيان

تنفق بنوك وشركات خدمات مالية كبرى ما يصل إلى 3 آلاف دولار لكل موظف للدفاع عن شبكات الحواسب من عمليات القرصنة مع كون تلك الصناعة الهدف الرئيسي لمثل هذه الهجمات، بحسب دراسة استقصائية أجرتها «ديلويت».

وأوضحت الدراسة أن ذلك يعني إنفاق كل من «جيه بي مورجان آند تشيس» و«إتش إس بي سي» حوالي 750 مليون دولار سنوياً بناءً على بيانات عدد الموظفين لعام 2018، فيما أنفق كل من «بنك أوف أمريكا» و«سيتي جروب» نحو 600 مليون دولار.

وزادت ميزانيات الدفاع السيبراني لبعض البنوك الكبرى بنحو 3 أضعاف في السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية وسط تصاعد الهجمات على معلومات العملاء والحسابات وغيرها من البيانات.

فيما كان متوسط الإنفاق على الأمن السيبراني يقدر بحوالي 2300 دولار لكل موظف بالنسبة لـنحو 96 شركة مالية شاركت في الدراسة.